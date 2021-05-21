По требованию прокурора Кочкуровского района была отремонтирована дорога

Прокуратура Кочкуровского района, изучив коллективное обращение жителей села Новая Пырма, зафиксировала бездействие в деятельности ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия».

Покрытие на участке автомобильной дороги между Кочкурово и Новой Пырмой имеет выбоины, факт наличия которых является нарушением.

Прокурором района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого был отремонтирован участок.

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Источник: epp.genproc.gov.ru