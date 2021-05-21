Прокуратура Ардатовского района выявила нарушения трудовых прав несовершеннолетних

Прокуратура Ардатовского района проверила соблюдение трудовых прав несовершеннолетних, трудоустроенных на животноводческой ферме, работающей при профессиональном образовательном учреждении.

Поводом для проведения проверки стало получение несовершеннолетним травм в ходе выпаса скота.

Проверка зафиксировала, что несовершеннолетние были допущены к работе без предварительного прохождения курса обучения безопасным методам и приемам труда.

Кроме того, работники данной возрастной категории трудились без выходных дней, а работа по выходным не оплачивалась.

Виновному должностному лицу были назначены административные штрафы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru