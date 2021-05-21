Имущество одной из организаций Саранска арестовали из-за задолженности по обязательным платежам

Прокуратура Пролетарского района Саранска выявила, что ООО «НЕПЕС РУС» имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет.

Размер указанной задолженности составляет около 1 млн рублей.

Прокурор района принял решение о санкционировании частичного ареста имущества указанной организации на сумму более 940 тыс. рублей.

Постановление о наложении ареста на имущество налогоплательщика было направлено для исполнения в межрайонную ИФНС России № 1 по Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru