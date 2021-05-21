Заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин в прошлую пятницу, 8 октября, провел личный прием граждан.

За помощью к заместителю прокурора обратились четыре человека. Они интересовались вопросами процессуального характера, которые непосредственно касаются проведения доследственных проверок, дознания, а также предварительного следствия.

По всем обращениям граждан были даны поручения о проведении прокурорских проверок.

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Источник: epp.genproc.gov.ru