В одной из колоний Мордовии отпраздновали День пожилого человека

В исправительной колонии № 14 прошло мероприятие, посвященное Дню пожилого человека.

Участницами указанного мероприятия стали женщины старшего возраста. Они спели свои любимые песни

Зрители позитивно оценили выступление осужденных, отметив высокий уровень качества исполнения композиций.

Празднование Дня пожилого человека представляет собой своего рода форму выражения благодарности представителям старшего поколения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru