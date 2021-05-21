В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с начальниками караулов и помощниками начальников караулов отделов по конвоированию.

Указанные сборы направлены на повышение общего профессионального уровня сотрудников ведомства, занимающих должности начальников караулов и их помощников.

Программа сборов включала в себя смотр внешнего вида с проверкой служебных удостоверений и жетонов.

Также был проведен ряд практических занятий, касающихся нескольких тем, среди которых порядок применения портативных видеорегистраторов, проведения обысков осужденных и лиц, содержащихся под стражей, организации встречного конвоирования.

На показных занятиях были отработаны действия караула в случае побега и пожара во время движения специального автомобиля.

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Источник: 13.fsin.gov.ru