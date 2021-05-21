В Мордовии увеличилось количество несовершеннолетних осужденных

Несовершеннолетних, осужденных к наказанию без изоляции от общества, навестили сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии.

С несовершеннолетними осужденными и их родителями в рамках посещения проводились профилактические беседы.

С начала нынешнего года в Мордовии количество несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества увеличилось на 24 %. По учетам инспекции прошло 31 лицо.

Читайте также о том, что в УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы.

Источник: 13.fsin.gov.ru