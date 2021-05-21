Представители Центра занятости населения Зубово-Полянского района посетили исправительную колонию

Исправительную колонию № 18 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители Центра занятости населения Зубово-Полянского района.

Была проведена диагностика осужденных с целью определения сферы деятельности, в которой они смогу задействовать свои умения и навыки после освобождения.

Кроме того, сотрудники Центра занятости населения Зубово-Полянского района разъяснили положения действующего законодательства, порядок трудового и бытового устройства, а также оформления документов и регистрации.

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Источник: 13.fsin.gov.ru