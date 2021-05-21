В Ельниковском районе ДТП унесло жизнь 20-летней девушки

В Ельниковском районе превышение скорости привело к ДТП со смертельным исходом.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 9 октября на дороге между Ковылкино и Ельниками. Как было предварительно установлено сотрудниками ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля марки «Лада-Приора» во время движения на высокой скорости не сумел должным образом справиться с управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет. После этого произошло опрокидывание автомобиля, управление которым к тому моменту осуществлялось случаем, в этот раз не оказавшимся счастливым.

ДТП стало причиной гибели 20-летней пассажирки «Лады». Известно, что девушка умерла в машине скорой помощи. Водитель автомобиля и ещё два его попутчика, среди которых 27-летний парень и 18-летняя девушка, с телесными повреждениями различного характера были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф