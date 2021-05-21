В Ардатовском районе легковушка сбила насмерть пешехода

В Ардатовском районе водитель легкового автомобиля сбил насмерть пешехода.

ДТП произошло поздним вечером 8 октября на 67-м километре, соединяющей посёлок Комсомольский и границу с Чувашией. Известно, что 39-летний гражданин пересекал проезжую часть в запрещенной зоне, где нет пешеходного перехода. В итоге опасная затея обернулась тем, что мужчина оказался под колёсами легкового автомобиля марки ВАЗ-21124. За рулем транспортного средства находился 18-летний парень.

Полученные пешеходом телесные повреждения оказались смертельными. Мужчина умер на месте инцидента. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе ДТП унесло жизнь 20-летней девушки.

Источник: гибдд.рф