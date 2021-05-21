В Чамзинском районе иномарка под управлением пьяного парня вылетела в кювет

В Чамзинском районе два человека получили телесные повреждения в результате съезда транспортного средства с проезжей части в кювет.

Ранним утром 8 октября в районе 7-го километра дороги, пролегающей от Отрадного до Наченал, в кювет вылетел автомобиль марки «Опель-Вектра». По предварительным данным, транспортное средство оказалось за пределами проезжей части в результате того, что 26-летний водитель превысил скорость, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель иномарки и его 27-летняя пассажирка доставлялись в больницу. Парень после оказания необходимой медицинской помощи был отпущен домой. В ходе осмотра девушки медики приняли решение о том, что её полноценное лечение будет обеспечено только в случае госпитализации.

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Источник: гибдд.рф