В Саранске три женщины пострадали в результате падения в салоне автобуса

В Саранске три пассажирки автобуса получили телесные повреждения из-за резкого торможения.

На улице Богдана Хмельницкого днём 8 октября в салоне автобуса марки МАЗ телесные повреждения получили три женщины 55-, 60- и 72-летнего возраста. Данные гражданки из категории простых пассажирок автобуса перешли в категорию пострадавших по причине резкого торможения, совершенного 54-летним водителем.

Известно, что мужчина, управлявший автобусом, затормозил перед светофором.

Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранска, где им был назначен курс амбулаторного лечения.

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Источник: гибдд.рф