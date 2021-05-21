В Саранске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В Пролетарском районе Саранска женщина была сбита водителем автобуса на пешеходном переходе.

Днём 8 октября пешеходный переход на улице Коваленко стал местом дорожно-транспортного происшествия. По данному адресу автобус марки МАЗ совершил наезд на 53-летнюю гражданку. В результате инцидента женщина, пересекавшую проезжую часть по переходу, оказалась в больнице с различными телесными повреждениями.

Известно, что автобусом управлял 58-летний мужчина. В момент наезд на пешехода, как выяснили сотрудники ГИБДД, он был трезв.

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Источник: гибдд.рф