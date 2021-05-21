В Саранске в ДТП пострадал 41-летний мотоциклист

В Саранске пострадал водитель опрокинувшегося мотоцикла.

Указанное дорожно-транспортное средство произошло днём 8 октября на территории посёлка Ялга. На улице Пионерской опрокинулся мотоцикл марки «Ямаха». Данным транспортным средством управлял 41-летний гражданин.

По какой причине произошло опрокидывание мотоцикла, не сообщается. Известно, что 41-летний гражданин является опытным мотоциклистом, о чём свидетельствует его стаж, составляющий более 20 лет.

Мужчине понадобилась медицинская помощь. Необходимости госпитализации медики не зафиксировали.

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Источник: гибдд.рф