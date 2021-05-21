В Саранске 26-летний водитель иномарки сбил 81-летнюю пенсионерку

В Ленинском районе Саранска водитель иномарки допустил наезд на пожилую горожанку.

Днём 9 октября сотрудники Госавтоинспекции прибыли на улицу Коммунистическую для выяснения обстоятельств произошедшего по данному адресу ДТП. Пострадавшей стала 81-летняя пенсионерка. Старушка попала под колёса автомобиля марки «Хендай», 26-летний водитель которого во время движения задним ходом по территории парковочной площадки не убедился в том, что его действия являются абсолютно безопасными.

Необходимая медицинская помощь была оказана пенсионерке на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф