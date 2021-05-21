В Рузаевке в результате ДТП пострадала 16-летняя девочка

В Рузаевке произошло ДТП, из-за которого медицинская помощь понадобилась 16-летней девочке.

Поздним вечером 9 октября на улице Титова автомобиль марки ВАЗ-211440 врезался в столб. Сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что гражданин, находившийся за рулем данного транспортного средства, потерял контроль над управлением, применив экстренное торможение, дабы избежать столкновения с машиной марки «Форд», водитель которой, выезжая на главную дорогу, не предоставил ему преимущество в движении.

Медицинская помощь понадобилась 16-летней пассажирке ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф