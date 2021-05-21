В Саранске водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Пролетарском районе Саранска девушка, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу, оказалась под колёсами иномарки.

Вечером 9 октября машина скорой помощи и автомобиль сотрудников ГИБДД прибыли на улицу Победы. По указанному адресу произошло ДТП, ставшее причиной госпитализации 23-летней девушки. Последняя была сбита автомобилем марки «Фольксваген-Поло» во время пересечения проезжей части по пешеходному переходу.

Транспортным средством управлял 29-летний гражданин, который с начала нынешнего года несколько раз привлекался к ответственности в связи с нарушениями ПДД.

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Источник: гибдд.рф