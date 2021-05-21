В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Рузаевском районе три человека были травмированы в результате столкновения двух транспортных средств.

Днём 10 октября на 5-м километре дороги между Рузаевкой и Левжой произошло столкновение двух автомобилей марок «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива».

По предварительной информации, указанные транспортные средства врезались друг в друга из-за того, что 57-летний водитель «Калины» при выезде на главную дорогу проигнорировал требование о необходимости предоставления права первоочередного проезда двигающемуся во встречном направлении транспортному средству.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили предполагаемый виновник аварии, 49-летний водитель «Нивы» и его 16-летняя пассажирка.

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Источник: гибдд.рф