В Ковылкинском районе опрокинулся автомобиль

В Ковылкинском районе потерявший контроль над управлением автомобилист получил телесные повреждения.

Днём 10 октября на одном из участков дороги, которая соединяет Рузаевку и Ковылкино, автомобиль марки ВАЗ-21099 опрокинулся, предварительно оказавшись в кювете. За пределы проезжей части транспортное средство выехало из-за того, что 43-летний водитель в определенный момент движения не сумел справиться с управлением.

Автомобилист доставлялся в районную больницу. Госпитализация ему не понадобилась. Известно, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе ДТП унесло жизнь 20-летней девушки.

Источник: гибдд.рф