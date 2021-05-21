В Саранске женщина, управлявшая кроссовером, сбила мужчину на пешеходном переходе

В Саранске женщина, управлявшая кроссовером, допустила наезд на мужчину на пешеходном переходе.

Вечером 10 октября в одну из больниц Саранска из Октябрьского района города был доставлен 57-летний мужчина. Данный гражданин попал под колёса кроссовера марки «Мазда», пересекая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Короленко.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

Известно, что за рулем транспортного средства находилась 40-летняя женщина, которая в нынешнем году уже несколько раз допускала нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф