В Ардатовском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ардатовском районе два человека оказались на больничных койках из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по причине несоблюдения безопасной дистанции.

Ранним утром 11 октября на 71-м километре дороги между посёлком Комсомольский и границей с Чувашией автомобиль марки «Лада-Приора» врезался в машину марки «Лада-Ларгус». Известно, что второе транспортное средство двигалось впереди.

Предварительно было установлено, что 20-летний водитель «Приоры» врезался в «Ларгус», не сумев рассчитать безопасную дистанцию.

Предполагаемый виновник ДТП и его 22-летний пассажир были госпитализированы. Им предстоит пройти курс стационарного лечения.

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Источник: гибдд.рф