В Саранске загорелась заброшенная постройка

В Саранске пожарные приняли участие в ликвидации возгорания заброшенной постройки.

В ночь на 12 октября на улице Васенко раздался звук пожарной сирены. По данному адресу пламя охватило заброшенное строение. Постройка выстояла в огне, но при этом была серьезно повреждена на площади, составляющей 50 квадратных метров.

Во время данного пожара ни один человек не пострадал.

По какой причине в ночное время суток пламя охватило постройку, которая никем не эксплуатируется, в скором времени выяснят специалисты.

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Источник: 13.mchs.gov.ru