В Зубовой Поляне в ДТП пострадал 19-летний автомобилист

В Зубовой Поляне попытка обгона закончилась ДТП.

Утром 11 октября на улице Новикова-Прибоя столкнулись два автомобиля марок «Богдан» и «Фольксваген». Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив дома № 25, расположенного по указанному адресу. По предварительным данным, столкновение транспортных средств спровоцировал выезд «Богдана» на полосу встречного движения во время обгона.

Был травмирован 19-летний водитель «Богдана». Молодой человек был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф