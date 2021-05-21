В Саранске автомобиль сбил парня на пешеходном переходе

В Октябрьском районе Саранска 24-летний молодой человек провел часть вечера в больнице из-за ДТП, в котором нет его вины.

Вечером 11 октября от дома № 33, который расположен по адресу – Северо-Восточное шоссе, машина скорой помощи увезла в больницу 24-летнего парня. Данный молодой человек получил телесные повреждения, оказавшись под колёсами автомобиля марки «Лада-Калина».

В этом случае имел место наезд на человека, строго соблюдавшего ПДД и пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф