Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве гражданского мужа

В Саранске было направлено на рассмотрение суда уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы, которой было предъявлено обвинение в убийстве гражданского супруга.

Материалы уголовного дела гласят, что в конце июля нынешнего года 44-летний гражданин приехал из Москвы, где работал вахтовым методом. Вернувшись в Саранск, мужчина в первоочередном порядке зашел в магазин, в котором работала его 31-летняя сожительница. Беседа гражданских супругов не задалась, быстро приняв форму ссоры. Во время выяснения отношений мужчина, не сумев сдержать свои яростные порывы, избил сожительницу. После этого гражданин покинул магазин.

Вечером, когда женщина пришла домой, выяснение отношений продолжилось. На этот раз мужчина вновь распустил руки. В итоге обвиняемая несколько раз ударила сожителя кухонным ножом в живот. После этого женщина вызвала медиков. Пострадавший скончался.

В скором времени обвиняемая выслушает приговор суда.

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Источник: 13.мвд.рф