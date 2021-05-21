В Саранске заключили под стражу жителя Чувашии, подозреваемого в мошенничестве

В Саранске был заключен под стражу житель Чувашии, который подозревается в крупном мошенничестве.

Противозаконную деятельность 29-летний житель Чувашии осуществлял на протяжении года. Криминальная биография молодого человека началась осенью 2020 года. Преступные действия парня были пресечены в сентябре текущего года.

Молодой человек, будучи представителем потребительского кооператива под названием «Надежный», который изначально создавался в Саранске с целью совершения преступлений мошеннического характера, похитил у 15 пайщиков денежные средства в сумме 8,1 млн рублей. Деньги, полученные от пострадавших обманным путем, парень направил на удовлетворение личных потребностей.

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Источник: 13.мвд.рф