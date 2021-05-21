В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске водитель иномарки разъезжал по городу, будучи пьяным.

Накануне 47-летний гражданин, не смущаясь наличию многочисленных примеров трагических последствий пьяного вождения, проигнорировав истории о людях, чьи жизни оборвались из-за данного вида нарушения ПДД, сел за руль автомобиля марки «Лексус», пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Волгоградской пьяная поездка прервалась, поскольку машину остановили сотрудники ГИБДД. Теперь автомобилисту предстоит нести ответственность за свою склонность к управлению транспортным средством в пьяном виде.

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Источник: гибдд.рф