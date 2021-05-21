В Чамзинском районе водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

В Чамзинском районе жизнь женщины, решившей оказаться на другой стороне улицы, оказалась под угрозой.
Вечером 11 октября в посёлке Комсомольский произошло дорожно-транспортное происшествие.
На улице Республиканской 31-летний водитель автобуса марки ГАЗ по причине, которая пока что не сообщается, допустил наезд на 64-летнюю женщину. Последняя находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. Не исключено, что в данном случае водитель проявил невнимательность.
Пострадавшая доставлялась в больницу.
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Источник: гибдд.рф