В Саранске микроавтобус сбил пенсионерку

В Саранске пенсионерка, которая решила, что в её случае игнорирование ПДД не приведет к каким-либо серьезным и негативным последствиям, оказалась в больнице, где в ближайшее время пройдет курс стационарного лечения.

Вечером 12 октября в посёлке Ялга 70-летняя гражданка решила пересечь проезжую часть улицы Пионерской в месте, которого для этого не предназначается. В итоге движение по дороге вне зоны действия пешеходного перехода закончилось тем, что пенсионерку сбил микроавтобус марки «Мерседес», которым управлял 50-летний мужчина.

В связи с получением пенсионеркой серьезных телесных повреждений медики, прибывшие на место инцидента, приняли решение о её госпитализации.

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Источник: гибдд.рф