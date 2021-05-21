В Чамзинском районе был задержан пьяный автомобилист

В Чамзинском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением пьяного мужчины.

Вечером 12 октября по посёлку Комсомольский разъезжал автомобиль марки ВАЗ-21102. Сам по себе факт передвижения транспортного средства по территории населенного пункта не представляет собой что-то неординарное или уникальное, а также не подлежит какой-либо ответственности, но только в том случае, если водителем соблюдаются правила ПДД, в том числе и те, которые запрещают садиться за руль после употребления крепких напитков.

Водитель упомянутого автомобиля, то ли решив, что правила создавались не для него, то ли посчитав, что его поездка останется незамеченной со стороны со сотрудников правоохранительных органов, сел за руль в пьяном виде. Поездка оказалась не слишком долгой. Транспортное средство под управлением пьяного водителя было остановлено представителями ГИБДД на улице Ленина.

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Источник: гибдд.рф