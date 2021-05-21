В Ковылкино в результате ДТП погибла женщина

В Ковылкино вечернее ДТП обернулось трагедией, которая лишила жизни 42-летнюю гражданку.

Поздним вечером 11 октября на улице Гагарина 42-летняя гражданка шла по обочине. В это время 21-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21102 не смог удержать свое транспортное средство в пределах проезжей части. Почему так произошло, ещё предстоит выяснить. В итоге машина, съехав с дороги, сбила упомянутую женщину. На этом так называемые аварийные события того трагического вечера не закончились. Продолжив движение после наезда на пешехода, транспортное средство врезалось в столб.

Полученные пострадавшей телесные повреждения оказались смертельными.

Автомобилист отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

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Источник: гибдд.рф