В Ковылкино в результате ДТП погибла женщина

В Ковылкино вечернее ДТП обернулось трагедией, которая лишила жизни 42-летнюю гражданку.
Поздним вечером 11 октября на улице Гагарина 42-летняя гражданка шла по обочине. В это время 21-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21102 не смог удержать свое транспортное средство в пределах проезжей части. Почему так произошло, ещё предстоит выяснить. В итоге машина, съехав с дороги, сбила упомянутую женщину. На этом так называемые аварийные события того трагического вечера не закончились. Продолжив движение после наезда на пешехода, транспортное средство врезалось в столб.
Полученные пострадавшей телесные повреждения оказались смертельными.
Автомобилист отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
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Источник: гибдд.рф