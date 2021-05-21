В Рузаевском районе был травмирован комбайнер

В Рузаевском районе сотрудники следственных органов проводят проверку по факту получения телесного повреждения комбайнером.

Днём 8 октября в районе населенного пункта Пушкино мужчина, работающий комбайнером, получил серьезную травму. Гражданин был доставлен в больницу. В медицинском учреждении мужчине ампутировали левую голень.

Выяснилось, что телесное повреждение гражданин получил, когда чистил бункер комбайна во время работы шнека.

Сейчас следователи проводят работу, направленную на то, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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Источник: mordovia.sledcom.ru