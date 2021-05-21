Бывшего сотрудника одного из муниципальных предприятий Саранска осудили за взяточничество

В Саранске был оглашен приговор суда в отношении бывшего сотрудника одного из местных предприятий, обвиняемого в совершении преступлений коррупционного характера.

Известно, 48-летний гражданин, занимая должность главы отдела материально-технического снабжения одного из муниципальных предприятий Саранска, получал от представителей различных компаний денежные вознаграждения за осуществление деятельности, предусматривающей применение служебных полномочий в интересах конкретных лиц, по обеспечению заключения контрактов с определенными фирмами.

В период с апреля прошлого года по апрель 2021 года фигурант уголовного дела получил более 40 тыс. рублей за то, чтобы в оговоренные сроки были исполнены контракты по поставке оборудования и комплектующих к нему, а также за обеспечение своевременной оплаты за продукцию.

Также в период с июля 2017 года по май текущего года мужчина получил 102 тыс. рублей от представителя предприятия, расположенного на территории Орловской области, за совершение аналогичных действий посредством использования служебного положения.

Суд приговорил преступника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Также злоумышленник был оштрафован на 600 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф