Житель Мордовии пойдет под суд за угон автомобиля и кражу денег

В Мордовии суд скоро вынесет приговор в отношении мужчины, который подозревается в угоне автомобиля своего работодателя и краже денежных средств у него же.

В первой половине августа нынешнего года в полицию Старошайговского района с заявлением о совершении двух преступлений обратился глава фермы. Мужчина сообщил о том, что неким преступником были похищены принадлежащие ему документы и денежные средства в сумме 24 тыс. рублей. Второе преступление представляло собой угон автомобиля марки ВАЗ-21310, владельцем которого является заявитель.

Стражи порядка спустя некоторое время выяснили, что к совершению кражи и угону причастен 50-летний работник фермы, главой которой является пострадавший. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Саранске. Гражданин не стал отрицать свою вину. Деньги мужчина, по его словам, планировал потратить на свои нужды. Транспортное средство гражданин оставил во дворе, расположенном на территории Пролетарского района Саранска.

Известно, что работник фермы не в первый раз имеет проблемы с законом. В прошлом году он вернулся из тюрьмы, куда попал за совершение преступления имущественного характера.

Также читайте о том, что жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве гражданского мужа.

Источник: 13.мвд.рф