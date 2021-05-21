Житель Большеигнатовского района перечислил более 900 тысяч рублей мошенникам

В Большеигнатовском районе местный житель перечислил мошенникам крупную сумму денег.

Не так давно 30-летнему жителю села Спасское, который не имеет постоянного места работы, позвонил неизвестный гражданин. Последний заявил, что он является сотрудником банка, а причиной своего звонка назвал риск совершения мошеннических действий в отношении сельчанина. Якобы работник финансового учреждения рассказал о неких злоумышленниках, которые пытаются оформить кредит на имя мужчины.

После этого сотрудник банка заявил, что сельчанин должен принять участие в своего рода операции по пресечению действий преступников. Для этого мужчине нужно было через мобильные приложения двух банков оформить восемь кредитных карт. После этого сельчанин доложен был взять кредит. Пострадавший, поверив в существование описанной незнакомцем угрозы, выполнил все предписания, перечислив в итоге на продиктованный мошенником счет денежные средства в сумме 931 тыс. рублей.

На следующий день мужчина решил поинтересоваться у настоящих сотрудников банков о результатах операции по предотвращения попытки мошенничества, от которых узнал, что он самостоятельно отправил деньги преступникам.

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Источник: 13.мвд.рф