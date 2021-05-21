В Мордовии полицейские провели операцию «Лидер»

Сотрудниками МВД по Мордовии были подведены итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Лидер».

Указанная операция была направлена на профилактику совершения преступлений лицами, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Также в рамках данного мероприятия проводилась работа с семьями, которые относятся к категории неблагополучных. Кроме того, было уделено внимание предотвращению употребления несовершеннолетними гражданами алкогольных напитков, наркотиков и психотропных веществ.

Во время проведения операции стражи порядка поставили на учет восемь групп, состоящих из подростков, которые занимаются антиобщественной деятельностью.

Также была зафиксирована одна кража, к которой причастен несовершеннолетний гражданин.

Кроме того, было зарегистрировано преступление, совершенное в отношении подростка.

Помимо этого, стражи порядка задокументировали 67 административных правонарушений, к совершению которых причастны несовершеннолетние граждане.

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Источник: 13.мвд.рф