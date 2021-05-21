Житель Рузаевки фиктивно прописал в своей квартире граждан Таджикистана

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был зафиксирован факт нарушения миграционного законодательства, к которому причастен местный житель.

Как было установлено стражами порядка, во второй половине сентября нынешнего года 60-летний житель Рузаевки прописал в принадлежащей ему квартире гражданина Таджикистана 1997 года рождения и двоих его детей. При этом горожанин не намеревался представлять свое жилое помещение для проживания иностранцам. Последние изначально не собирались проживать в квартире жителя Рузаевки. Регистрация в данном случае имела исключительно фиктивный характер.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в связи с нарушением норм миграционного законодательства.

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Источник: 13.мвд.рф