Жителя Атяшевского района осудили за незаконное хранение наркотиков

Житель Атяшевского района, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков, выслушал приговор суда.

Летом прошлого года 40-летний житель указанного района в поле сорвал дикорастущую коноплю. Затем данный гражданин высушил растение. После этого мужчина расфасовал запрещенное вещество. Растение в высушенном виде гражданин стал хранить в банках и пакетиках. Цели продавать запрещенное вещество у мужчины не было. В общей сложности правоохранители изъяли у гражданина наркотики массой более 207 г.

Суд, ознакомившись с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, гражданин теперь обязан пройти курс лечения от наркотической зависимости.

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Источник: 13.мвд.рф