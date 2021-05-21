В Чамзинском районе женщина перевела мошенникам более 500 тысяч рублей

В Чамзинском районе местная жительница перечислила деньги неизвестным мошенникам.

Некоторое время назад 61-летней жительнице указанного района, которая работает сторожем на сельскохозяйственном предприятии, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником банка и заявивший о том, что некие мошенники оформили на её имя кредит в размере 600 тыс. рублей, по причине чего женщине нужно совершить действия, направленные на аннуляцию банковской операции.

Гражданка выразила сомнение по поводу достоверности сказанного незнакомцем и реальности того, что он работает в банке. После этого женщине поступил телефонный звонок с номера дежурной части МВД по республике. Гражданин, представившийся сотрудником правоохранительных органов, заявил, что к рекомендациям работника банка следует прислушаться.

В итоге женщина взяла в кредит денежные средства в сумме 598,5 тыс. рублей, которые перевела на банковский счет, продиктованный якобы сотрудником финансового учреждения.

В итоге оказалось, что гражданка имела дело с мошенниками, а телефонный звонок якобы полицейского был совершен с помощью сервиса подмены номеров.

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Источник: 13.мвд.рф