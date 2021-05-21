В Зубовой Поляне двое мужчин подозреваются в краже имущества

В Зубовой Поляне сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчин, которые подозреваются в краже имущества из дачного дома.

В начале осени двое мужчин 61- и 33-летнего возраста похитили с дачного участка пять автомобильных колёс, циркулярную пилу, телефонный кабель, две автомобильные двери, электрический рубанок, телефонный кабель, стиральную машину, инструменты от мотоблока и гвозди массой 5 кг. Сумма ущерба, причиненного 51-летней владелице участка, составила 30 тыс. рублей.

Выяснилось, что летом 61-летний гражданин помогал пострадавшей по хозяйству. Зная, что женщина постоянно в доме не живет, он решил похитить ценные вещи, предложив принять участие в реализации преступной инициативы своему 33-летнему знакомому. Имущество мужчины сдали в пункт приема металла, получив за это около 2 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф