Житель Саранска, убивший сына, 5 лет проведет в тюрьме

Верховный суд Мордовии оставил без изменения приговор в отношении пожилого жителя Саранска, который убил своего сына.

В первый день нынешнего года 73-летний житель Саранска, находясь в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Рабочая, поссорился со своим сыном. Конфликт стал своего рода продолжением длительной неприязни между мужчинами. В процессе выяснения отношений пенсионер несколько раз ударил сына ножом в область живота и грудной клетки.

Пострадавший после конфликта, закончившегося для него получением ножевых ранений, скончался.

В начале августа нынешнего года Ленинский районный суд Саранска приговорил пенсионера к 5 годам тюремного заключения.

Пожилой горожанин свою вину не признал. Сторона защиты решила обжаловать меру наказания.

Верховный суд Мордовии оставил постановление районного суда без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru