В Саранске мужчину осудили за кражу строительных инструментов

В Саранске местный житель был осужден за похищение строительных инструментов.

Летом нынешнего года 62-летний гражданин, проходя мимо помещения, расположенного по адресу - улица Пушкина, в котором в тот период проводились ремонтные работы, решил совершить преступление по похищению строительных инструментов.

Разбив окно, мужчина проник внутрь помещения, а затем похитил строительные инструменты общей стоимостью более 25 тыс. рублей.

Пролетарский районный суд Саранска принял решение о назначении злоумышленнику наказания в виде условного 2-летнего тюремного заключения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru