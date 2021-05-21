В Мордовии вырос уровень преступности

С начала нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано увеличение уровня преступности.

За январь – сентябрь текущего года в республике было совершено 6780 противоправных деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность. По сравнению с тем количеством злодеяний, которое было зафиксировано за тот же период минувшего года, наблюдается рост преступности на 5%.

Наибольшее количество действий преступного характера было совершено в Саранске и Рузаевском районе.

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Источник: epp.genproc.gov.ru