С начала 2021 года в Мордовии преступления унесли жизни 99 человек

Стало известно о том, сколько людей погибло в Мордовии с начала нынешнего года в результате преступлений.

На протяжении девяти первых месяцев нынешнего года в республике 99 человек скончались в результате преступлений. Стоит отметить, что данный количественный показатель также включает в себя 36 жертв дорожно-транспортных происшествий, по фактам которых были возбуждены уголовные дела.

Стоит отметить, что по сравнению с показателями годичной давности уровень смертности, спровоцированной криминальным фактором, сократился на 5,7%.

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Источник: epp.genproc.gov.ru