В Саранске кафе, бары и рестораны проверяют на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

В Саранске в настоящее время группы мониторинга проводят работу по проверке уровня соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в кафе, барах и ресторанах.

В данном случае речь идет о мониторинге соблюдения масочно-перчаточного режима. Кроме того, осуществляется проверка того, как заведения указанной группы соблюдают постановление руководства региона о запрете на работу после 23:00.

Проверки данной направленности проводились в Саранске в ночь с 6 на 7 октября, а также в ночь с 8 на 9 октября. В общей сложности группы мониторинга посетили восемь заведений. Какие-либо нарушения в деятельности проверенных кафе, баров и ресторанов зафиксированы не были. Все заведения закрываются до 23:00.

В случае выявления нарушений акты их фиксации будут направляться в министерство экономики Мордовии для принятия мер.

В дальнейшем рейды будут продолжены.

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Источник: adm-saransk.ru