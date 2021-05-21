В Саранске проводятся рейды по объектам торговли

На территории Саранска в настоящее время проводятся работы, направленные на проверку соблюдения режима, предусматривающего обязательное использование масок и перчаток в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, на объектах торговли.

Рейды проводят специальные группы, в состав которых входят сотрудники городской администрации и представители Роспотребнадзора.

К настоящему моменту проверочные мероприятия затронули 309 объектов. Было зафиксировано 12 случаев игнорирования санитарно-эпидемиологических норм, обязывающих носить маски и перчатки.

Читайте также о том, что в Мордовии введут обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Источник: adm-saransk.ru