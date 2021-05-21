В Мордовии более 11 тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса

На территории Мордовии 11,5 тыс. человек приняли участие в кампании по ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Известно, что прививки от коронавируса в республике сделали более 330 тыс. человек. При этом более 290 тыс. граждан были привиты двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Мордовии сообщает, что в настоящее время на территории региона функционируют 17 мобильных прививочных пунктов, в которых вакцинировались порядка 30% граждан от общего числа жителей республики, сделавших прививки.

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Источник: e-mordovia.ru