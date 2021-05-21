В Мордовии обсудили подготовку к переписи населения

В Мордовии вчера, 12 октября, прошло заседание региональной группы, ответственной за организацию и проведение переписи населения.

Известно, что с 18 октября переписчики, которые предварительно пройдут трехдневное обучение, начнут обходить жилые помещения.

В переписи населения Мордовии примут участие 300 волонтеров.

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября. Завершится данная процедура 14 ноября. Кроме того, перепись будет проводиться в виртуальном формате. В данном случае речь идет о портале «Госуслуги». На данном сайте перепись будет проводиться в период с 15 октября по 8 ноября.

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Источник: e-mordovia.ru