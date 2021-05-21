В Рузаевском районе ДТП унесло жизнь 59-летнего автомобилиста

В Рузаевском районе в конце прошлой недели произошла автомобильная авария, последствием которой стала гибель человека.

Вечером 15 октября на 5-м километре дороги между Рузаевкой и Урледимом произошло ДТП. Легковой автомобиль марки ВАЗ-210740 выехал за пределы проезжей части, а после этого оказался в кювете, где опрокинулся.

Полученные 59-летним водителем легковушки травмы оказались смертельными. Мужчина умер на месте ДТП до приезда медиков.

По предварительным данным, причиной того, что легковушка оказалась в кювете и опрокинулась, стало превышение скорости.

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Источник: гибдд.рф