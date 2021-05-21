В Рузаевке автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

В Рузаевке пешеходный переход на Школьном бульваре не побудил автомобилиста уступить дорогу девушке, в результате чего произошло ДТП.

Вечер минувшей пятницы оказался для 18-летней жительницы Рузаевки далеко не самым удачным. Попытка пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу закончилась для девушки госпитализацией.

Водитель автомобиля марки «Лада-Ларгус», то ли рассчитывая быстро проехать, не задев пешехода, то ли просто игнорируя ПДД, сбил девушку.

Известно, что пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения.

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Источник: гибдд.рф